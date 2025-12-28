Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Çorum'da 2 otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

        Giriş: 28.12.2025 - 19:02 Güncelleme: 28.12.2025 - 19:02
        Çorum’da 2 otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

        Kerem B. idaresindeki EY 723 FV plakalı otomobil, Efe G’nin kullandığı 19 BM 171 plakalı otomobil ve Şahin A’nın kullandığı 42 ASE 178 plakalı hafif ticari araç, Çevreyolu Bulvarı Binevler Köprüsü altında çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Necati B, Damla B, Efe G, Mustafa A, Hanife A, Gülpaşa A. ve Elif A, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Çevreyolu Bulvarı Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

