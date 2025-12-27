Habertürk
Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum'da 30 yaşındaki kişi aracında ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 16:24 Güncelleme: 27.12.2025 - 16:24
        Oğuzhan Karameşe (30), yakınları tarafından Buharaevler Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde park halindeki otomobilinin içinde hareketsiz bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Karameşe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İlk incelemede vücudunda darp veya kesici alet izine rastlanmayan Karameşe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

