        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç yaralandı

        Çorum'da bir genç, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 10:08 Güncelleme: 27.12.2025 - 10:08
        Çorum'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç yaralandı
        Çorum'da bir genç, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

        Kadeş Barış Meydanı'nda H.S.T. (18), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan genç, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

