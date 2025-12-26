Çorum'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Çorum'un Bayat ilçesinde düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah ticareti yaptıkları belirlenen iki kişi takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere ait Bayat ilçesindeki adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, iki kurusıkı tabanca, av tüfeği ve mermiler ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheli, ifade işlemleri için karakola götürüldü.