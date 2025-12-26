Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Çorum'un Bayat ilçesinde düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 21:47 Güncelleme: 26.12.2025 - 21:47
        Çorum'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Çorum'un Bayat ilçesinde düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı.

        Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah ticareti yaptıkları belirlenen iki kişi takibe alındı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere ait Bayat ilçesindeki adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, iki kurusıkı tabanca, av tüfeği ve mermiler ele geçirildi.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheli, ifade işlemleri için karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

