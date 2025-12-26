Habertürk
        Çorum Haberleri

        Milli para masa tenisçiler Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, Çorum'da öğrencilerle buluştu

        Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk ile eski milli para masa tenisçi Nesim Turan, Çorum'da öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 18:50 Güncelleme: 26.12.2025 - 18:50
        Milli para masa tenisçiler Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, Çorum'da öğrencilerle buluştu
        Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk ile eski milli para masa tenisçi Nesim Turan, Çorum'da öğrencilerle bir araya geldi.

        Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, kentteki bir özel okulda düzenlenen söyleşide, spora nasıl başladıkları ve kariyer gelişimlerini anlatarak, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

        Abdullah Öztürk, Nesim Turan ile 18 yıl birlikte masa tenisi sporu yaptıklarını, birlikte onlarca madalya kazandıklarını söyledi.

        Hobi olarak başladığı sporda başarılı olduklarını belirten Abdullah Öztürk, "18 yıldır gece gündüz antrenman yaptık, salonların tozunu yuttuk. 18 ile 30 yaş arasında hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece spor salonu, raket ve top. Halimizden şikayetçi değiliz. Spor bize saygınlık ve kariyer kazandırdı, ay-yıldızlı bayrağı yurt dışında temsil etme imkanı sağladı. Bunun gururunu her yerde yaşıyoruz." diye konuştu.

        Öğrencilere hayallerini ve hedeflerini yüksek tutmalarını tavsiye eden Abdullah Öztürk, şöyle konuştu:

        "Belirlediğiniz hedefe yarın ulaşacaksınız diye bir şey yok. Çok disiplinli ve özverili olmanız, fedakarlık yapmanız lazım. Daha önemlisi, sizi başarıya ulaştıracak zorlu yolda size rehberlik edecek hocalarınız olacak. Hocalarınız ne diyorsa yapın. Onlar sizi başarıya ulaştıracak. Biz sporda hocamızın sözünü dinledik ve dünyanın en iyisi olduk. Siz de hocalarınızın sözünü dinleyin, alanınızın en iyileri arasında olun ve ülkemize hizmet edin."

        Nesim Turan ise masa tenisini bu yıl bıraktığına işaret ederek, "Bence her şeyden önce iyi insan olmak lazım. Ahlaklı, vicdanlı insan olmak lazım. Bu işin yolu da eğitim ve öğretimden geçiyor. Eğitim aileden başlıyor. Bunun yanında başarı yolunda disiplin ve azim çok kıymetli." dedi.

        Nesim Turan, Çorum'un masa tenisi branşında söz sahibi bir il olduğunu, Çorum Belediyesinin bu alanda güzel altyapı yatırımları yaptığını kaydetti.

        Söyleşinin ardından Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, masa tenisi gösterisi yaptı.

        Söyleşiye Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran ile öğrenciler katıldı.

