Osmancık'ta 2 haftada 14 bin 350 ton sıcak asfalt serildi

Osmancık Belediyesince 2 haftada yaklaşık 14 bin 350 ton sıcak asfalt serildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmancık Belediyesi bünyesindeki tesiste üretilen sıcak asfalt, ilçedeki yol ağını yenilemek için kullanılıyor.

Belediye ekipleri Eymir, Gemici, Gürleyik, Şenyurt ve Koyunbaba mahallelerindeki cadde ve sokaklarda asfalt çalışmalarını tamamladı. Esentepe Mahallesi Çiğdem Sokak ve Salihler Sokak’ta ise asfalt çalışmaları ise devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Eymir Mahallesi’nde 1750 metrekarelik alana 350 ton, Gemici, Gürleyik ve Şah mahalleleri ile Sakızağacı Caddesi’ndeki 5 biner metrekarelik alana 2 biner ton, Vatan Caddesi’nde 15 bin metrekarelik alana 6 bin ton asfalt serildiğini bildirdi.

Üretim maliyetlerini düşürerek hizmet hızını artırdıklarına dikkati çeken Gelgör, şunları kaydetti:

"Kaynaklarını doğru kullanan ve ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayan belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Mahallelerimizde bulunan caddelerde başlattığımız kapsamlı çalışmayı 2 hafta gibi kısa sürede tamamlayarak yaklaşık 3 kilometre yola 14 bin 350 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Kendi üretim tesisimizin sağladığı avantajla hem maliyetten tasarruf ediyor hem de daha hızlı hizmet üretiyoruz."