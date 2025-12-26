Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemi için Çorum'dan katılım çağrısı

Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüş için Çorum'da vatandaşlara destek çağrısı yapıldı.

TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık, cuma namazının ardından Ulu Cami bahçesinde yaptığı açıklamada, vatandaşları 1 Ocak 2026'da saat 08.30'da İstanbul Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe davet etti.

Gazze'de 2 yılı aşkın süredir devam eden insani yıkımın uluslararası hukuk ihlallerinin ve sistematik hak gasplarının normalleştirilmesine karşı kamuoyunu bilgilendirmek istediklerini belirten Kıyıklık, Gazze'de yaşananların "gündem maddesi" olmadığını, tarihe utanç vesikası olarak geçecek bir insanlık sınavı yaşandığını vurguladı.

Uluslararası kuruluşların yayımladığı güncel durum raporlarının Gazze'deki insani tablonun halen kırılgan olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Kıyıklık, "Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin 18 Aralık 2025 tarihli raporunda, Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine dayanılarak 7 Ekim 2023'ten bu yana 70 bin 668 can kaybı ve 171 bin 152 yaralı bildirilmektedir. Aynı raporda ateşkes döneminde dahi can kaybının sürdüğü, ateşkesten bu yana 394 kişinin öldüğü, 1075 kişinin yaralandığı aktarılmaktadır. Raporda, kış koşullarının ve fırtınanın etkisiyle yaklaşık 55 bin haneyi etkileyen sel taşkın vakaları, kıyı bölgelerinden 370 ailenin tahliyesi, binlerce acil çağrı ve yıkım riski taşıyan yapılara ilişkin veriler paylaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.