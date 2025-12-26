Habertürk
        Çorum Haberleri

        Yeşilay Çorum Şubesi "2026 Bağımsızlık Yılı"na hazırlanıyor

        Yeşilay Çorum Şubesi, 2026 yılının "Bağımsızlık Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında yürütülecek çalışmalara ilişkin hedeflerini değerlendirdi.

        26.12.2025 - 13:34
        Yeşilay Çorum Şubesi "2026 Bağımsızlık Yılı"na hazırlanıyor
        Yeşilay Çorum Şubesi, 2026 yılının "Bağımsızlık Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında yürütülecek çalışmalara ilişkin hedeflerini değerlendirdi.

        Yeşilay Çorum Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bağımlılıkla mücadelede mevcut faaliyetlerin ele alındığı değerlendirme toplantısında, yeni döneme ilişkin yol haritası belirlendi.

        Toplantıda ayrıca tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılıklarıyla mücadeleye yönelik farkındalık çalışmalarının artırılması, eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve çocuklar, gençler ile ailelere yönelik projelerin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

        Okullar, üniversiteler ve kamu kurumlarında düzenlenecek seminerler ve saha çalışmalarıyla daha geniş kitlelere ulaşılması hedeflendi.

        Ayrıca gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, Yeşilay gönüllü ağının güçlendirilmesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hizmetlerinin daha etkin tanıtılması da öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, 2025 yılında Türkiye genelinde yürütülen faaliyetler kapsamında Çorum Şubesi'nin ilk 10 şube arasında yer aldığını, bu başarının 2026 hedefleri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

        Cengil, "2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında Çorum'da ulaşmadığımız çocuk, girmediğimiz ev kalmayacak. Toplumun her kesimine dokunarak bağımlılıkla mücadelede farkındalığı en üst seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Hedefimiz Türkiye birinciliği." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

