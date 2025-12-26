Yeşilay Çorum Şubesi "2026 Bağımsızlık Yılı"na hazırlanıyor

Yeşilay Çorum Şubesi, 2026 yılının "Bağımsızlık Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında yürütülecek çalışmalara ilişkin hedeflerini değerlendirdi.

Yeşilay Çorum Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bağımlılıkla mücadelede mevcut faaliyetlerin ele alındığı değerlendirme toplantısında, yeni döneme ilişkin yol haritası belirlendi.

Toplantıda ayrıca tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılıklarıyla mücadeleye yönelik farkındalık çalışmalarının artırılması, eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve çocuklar, gençler ile ailelere yönelik projelerin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Okullar, üniversiteler ve kamu kurumlarında düzenlenecek seminerler ve saha çalışmalarıyla daha geniş kitlelere ulaşılması hedeflendi.

Ayrıca gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, Yeşilay gönüllü ağının güçlendirilmesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hizmetlerinin daha etkin tanıtılması da öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.