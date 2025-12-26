Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum merkezli dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

        Çorum merkezli 5 ilde, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 10:51 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum merkezli dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum merkezli 5 ilde, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Çorum Emniyet Müdürlüğünce, şikayet üzerine, internet sitelerindeki satılık araçlar için değerinin bir kısmını ödeyip kalanı için senet veren ancak günü gelmesine rağmen ödeme yapmadıkları belirlenen kişiler takibe alındı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen incelemede, "hileli davranış" sergileyerek elde ettikleri geliri şirketleri üzerinden aklayan 14 şüphelinin kimliği belirlendi.

        Şüphelilerin 55 araç sahibini aynı yöntemle dolandırdığı, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) alınan rapora göre 2025'te şüphelilerin banka hesaplarında 45 milyon liralık işlem yapıldığı, 15 milyon liranın aklandığı tespit edildi.

        Teknik ve fiziki takibin ardından Çorum, Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınarak Çorum Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

        Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 2 tüfek, kılıç, 18 cep telefonu, 14 sim kartı, 30 çeyrek altın, 10 gram altın ve bir miktar para ele geçirildi.

        Ayrıca şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 46 milyon lira değerindeki 58 araç ve 2 taşınmaza el konuldu.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye çıkarıldığı sırada polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!

        Benzer Haberler

        Çocuklar ve gençlerin sosyalleşmesini amaç edinen projede 17 bin 500 kişiye...
        Çocuklar ve gençlerin sosyalleşmesini amaç edinen projede 17 bin 500 kişiye...
        Çorum'da "Hitit'ten Yeşeren Umutlar Projesi" sona erdi
        Çorum'da "Hitit'ten Yeşeren Umutlar Projesi" sona erdi
        Türk Kızılay Alaca'da öğrenci ve ailelere yardım ulaştırdı
        Türk Kızılay Alaca'da öğrenci ve ailelere yardım ulaştırdı
        Çorum'da Karayolları personeline güvenli sürüş eğitimi verildi
        Çorum'da Karayolları personeline güvenli sürüş eğitimi verildi
        Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş, Yeşilay'ı ziyaret etti
        Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş, Yeşilay'ı ziyaret etti
        Çorum Halk Eğitimi Merkezi Türk Müziği Korosu'ndan "Mazide Kalanlar" konser...
        Çorum Halk Eğitimi Merkezi Türk Müziği Korosu'ndan "Mazide Kalanlar" konser...