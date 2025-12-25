Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum Halk Eğitimi Merkezi Türk Müziği Korosu'ndan "Mazide Kalanlar" konseri

        Çorum Halk Eğitimi Merkezi Türk Müziği Korosu "Mazide Kalanlar" konseri verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 14:49 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum Halk Eğitimi Merkezi Türk Müziği Korosu'ndan "Mazide Kalanlar" konseri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum Halk Eğitimi Merkezi Türk Müziği Korosu "Mazide Kalanlar" konseri verdi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen yılın son konserinde Şef Selda Erdost yönetimindeki koro, klasik ve güncel eserler seslendirdi.

        Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, konserin ardından koro şefi Selda Erdost'a teşekkür ederek çiçek verdi.

        Yağbat, bu tür sanatsal etkinliklerin artarak devam etmesinin Çorum'un sosyal yaşamı için önemli olduğunu ifade etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da halk eğitim merkezlerinin sadece bir kurs merkezi değil aynı zamanda kültür aktarım merkezi olduğunu bildirdi.

        Koronun güzel bir konsere imza attığını belirten Çağlar, "Bu akşam burada sadece notalar duymadık, köklerimizden gelen bir feryadı ve neşeyi paylaştık. Türk müziği, bizim kimliğimizin en berrak sesidir. Bu mirasa sahip çıkan, dört ay boyunca fedakarlıkla çalışan koromuzu ve bu muazzam orkestrayı yöneten Şef Selda Erdost’u kutluyorum. Sanat, ruhun gıdası olduğu kadar toplumun da en güçlü bağlayıcısıdır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        ABD tarihinin en büyük ikinci ikramiyesi sahibini buldu
        ABD tarihinin en büyük ikinci ikramiyesi sahibini buldu
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        12 kez bıçakladı, ambulansın önünü kesti, karar çıktı!
        12 kez bıçakladı, ambulansın önünü kesti, karar çıktı!
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş, Yeşilay'ı ziyaret etti
        Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş, Yeşilay'ı ziyaret etti
        Çorum FK, ligin ilk yarısını galibiyetle tamamlamak için Erzurumspor FK maç...
        Çorum FK, ligin ilk yarısını galibiyetle tamamlamak için Erzurumspor FK maç...
        Alaca'da Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Alaca'da Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Hüseyin Eroğlu: "Şu anki çıkışımızı son maçta da devam ettirmek istiyoruz"...
        Hüseyin Eroğlu: "Şu anki çıkışımızı son maçta da devam ettirmek istiyoruz"...
        Çorum'da "Sofradan söze uzanan bir şehrin hikayesi" etkinliği yapıldı
        Çorum'da "Sofradan söze uzanan bir şehrin hikayesi" etkinliği yapıldı
        Alaca'da öğrenci ve velilerle kitap okuma etkinliği yapıldı
        Alaca'da öğrenci ve velilerle kitap okuma etkinliği yapıldı