Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Alaca'da öğrenci ve velilerle kitap okuma etkinliği yapıldı

        Çorum'un Alaca ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi" kapsamında veliler ve öğrenciler kitap okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 20:00 Güncelleme: 24.12.2025 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaca'da öğrenci ve velilerle kitap okuma etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un Alaca ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi" kapsamında veliler ve öğrenciler kitap okudu.

        İsmailli İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenci ve velilere kitap okunmasının ardından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgi verildi.

        İsmailli İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin de katıldı. Etkinlikte yerli malı ürünler sergilenirken, yerli otomobil Togg da öğrencilere tanıtıldı.

        Etkinlik kapsamında okul kütüphanesine adı verilen Şehit Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Şehit Er Sami Yalçın anısına köy camisinde mevlit okundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        11. Yargı Paketi TBMM'den geçti
        11. Yargı Paketi TBMM'den geçti
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Beşiktaş'a Sambacı stoper!
        Beşiktaş'a Sambacı stoper!
        Zelenskiy 20 maddelik planı açıkladı
        Zelenskiy 20 maddelik planı açıkladı
        "2025'te BES yatırımcısı doğru seçim yaptı"
        "2025'te BES yatırımcısı doğru seçim yaptı"
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Veerman PSV'de kaldı!
        Veerman PSV'de kaldı!
        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı

        Benzer Haberler

        Çorum'da atletizm sahasına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Çorum'da atletizm sahasına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Çorum'da içme suyu isale hattı tamamlandı
        Çorum'da içme suyu isale hattı tamamlandı
        Hafif ticari araç 8 metrelik istinat duvarından sahaya uçtu: 1 ağır yaralı
        Hafif ticari araç 8 metrelik istinat duvarından sahaya uçtu: 1 ağır yaralı
        Çorum Belediyesi karla mücadeleye hazır
        Çorum Belediyesi karla mücadeleye hazır
        Çorum'da binanın 8. katından düşen kişi öldü
        Çorum'da binanın 8. katından düşen kişi öldü
        Apartmanın 8. katından düşen adam hayatını kaybetti
        Apartmanın 8. katından düşen adam hayatını kaybetti