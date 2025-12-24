Alaca'da öğrenci ve velilerle kitap okuma etkinliği yapıldı

İsmailli İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin de katıldı. Etkinlikte yerli malı ürünler sergilenirken, yerli otomobil Togg da öğrencilere tanıtıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi" kapsamında veliler ve öğrenciler kitap okudu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.