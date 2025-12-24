Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da binanın 8. katından düşen kişi öldü

        Çorum'da, bir binanın 8. katından düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 16:52 Güncelleme: 24.12.2025 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da binanın 8. katından düşen kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da, bir binanın 8. katından düşen kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Süleyman Dinçay (50), Ulukavak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki bir binanın 8'inci katındaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Dinçay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Dinçay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!
        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Apartmanın 8. katından düşen adam hayatını kaybetti
        Apartmanın 8. katından düşen adam hayatını kaybetti
        Çorum'da halk ekmeğe zam yok
        Çorum'da halk ekmeğe zam yok
        Çorum'da anaokulu öğrencileri geri dönüşüm kıyafetleriyle defile düzenledi
        Çorum'da anaokulu öğrencileri geri dönüşüm kıyafetleriyle defile düzenledi
        Çorum'da Güreş Eğitim Merkezi açılışa hazırlanıyor
        Çorum'da Güreş Eğitim Merkezi açılışa hazırlanıyor
        Çorum Belediyesi Güreş Eğitim Merkezi açılış için gün sayıyor
        Çorum Belediyesi Güreş Eğitim Merkezi açılış için gün sayıyor
        Çorum'da coğrafi işaretli Kışlacık pırasasında hasat başladı
        Çorum'da coğrafi işaretli Kışlacık pırasasında hasat başladı