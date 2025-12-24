Çorum'da binanın 8. katından düşen kişi öldü

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Dinçay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Dinçay (50), Ulukavak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki bir binanın 8'inci katındaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek düştü.

