        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Alaca'da Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Çorum'un Alaca ilçesinde Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 14:40 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:40
        Alaca'da Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Çorum’un Alaca ilçesinde Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Alaca Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer başkanlığında yapılan toplantıda, çocukların korunması ve haklarının gözetilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

        Toplantıda ayrıca, çocukların karşı karşıya kalabileceği risklerin önlenmesi, korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik alınacak tedbirler ile bu kapsamda kurumlar arası iş birliği ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Meriç, çocukların güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yetişmelerinin önem taşıdığını belirterek, çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin titizlikle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

