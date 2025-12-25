Çorum FK, ligin ilk yarısını galibiyetle tamamlamak için Erzurumspor FK maçına çıkacak

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk yarısının son haftasında 28 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor FK'yi yenerek, sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.

Çorum ekibi, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yaptığı antrenmanla Erzurumspor FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Eroğlu, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

Çorum FK'nin son haftalarda aldığı galibiyetlerle tırmanışa geçtiğini belirten Eroğlu, "Tabii ki birçok takım Süper Lig hedefiyle lige başladı. Herkesin de yukarıya tutunma şansı var. Zor bir maç. Rakibimizin de gücü belli ama biz de son haftalardaki hem oyunumuzla hem de aldığımız skorlarla yukarıya tırmanmaya başladık. Önemli olan Erzurum'dan iyi ve istediğimiz skorla dönüp ilk 2'ye daha çok yaklaşmak." dedi.

Erzurumspor FK'nin belirli oyun kalıbı bulunan, duran toplarda etkili bir takım olduğunu dile getiren Eroğlu, "Ama biz de güçlü bir takımız. Oyuncularımızla hazırlıklarımız en iyi şekilde devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ligdeki 8 takımın sezonu ilk 2'de tamamlamak istediğine dikkati çeken Eroğlu, "Yukarıda olan takımlar avantajlı gibi görünüyor ama bu lig, çok enteresan bir lig. Arada bir iki maçlık fark var. Karşılıklı oynanacak maçlar önemli. Bu lig ikinci yarı çok daha zor oluyor. Puan kayıpları daha fazla olabiliyor. Yani her takım yukarıya yakın." diye konuştu. Eroğlu, Oğuz Gürbulak'ın sakatlığının devam ettiğini, Geraldo'nun ise sakatlığının zaman zaman nüksettiğini ve sağlık durumu yüzde 100 iyi olduğunda takımda görev alabileceğini kaydetti. - "Kadromuza 4-5 oyuncu katmayı planlıyoruz" Eroğlu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 45'er gün ceza alan futbolcuları Kadir Seven ve Üzeyir Ergün'ün cezalarını tamamlayarak takıma katıldığına işaret ederek, birkaç oyuncuları da şubat ayında takıma dönünce kadro derinliğinin artacağını söyledi. Transfer listesini hazırladıklarına dikkati çeken Eroğlu, "Kadromuza 4-5 oyuncu katmayı planlıyoruz. Mevki anlamında istediklerimiz var ama kolay değil. Amacımız takıma katkı sağlayacak, şampiyonluk yolunda takıma performans anlamında en yüksek katkıyı sağlayacak oyuncuları katmak." açıklamasında bulundu.