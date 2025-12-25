Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum FK, ligin ilk yarısını galibiyetle tamamlamak için Erzurumspor FK maçına çıkacak

        Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk yarısının son haftasında 28 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor FK'yi yenerek, sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 14:41 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:41
        Çorum FK, ligin ilk yarısını galibiyetle tamamlamak için Erzurumspor FK maçına çıkacak
        Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk yarısının son haftasında 28 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor FK'yi yenerek, sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.

        Çorum ekibi, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yaptığı antrenmanla Erzurumspor FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

        Eroğlu, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

        Çorum FK'nin son haftalarda aldığı galibiyetlerle tırmanışa geçtiğini belirten Eroğlu, "Tabii ki birçok takım Süper Lig hedefiyle lige başladı. Herkesin de yukarıya tutunma şansı var. Zor bir maç. Rakibimizin de gücü belli ama biz de son haftalardaki hem oyunumuzla hem de aldığımız skorlarla yukarıya tırmanmaya başladık. Önemli olan Erzurum'dan iyi ve istediğimiz skorla dönüp ilk 2'ye daha çok yaklaşmak." dedi.

        Erzurumspor FK'nin belirli oyun kalıbı bulunan, duran toplarda etkili bir takım olduğunu dile getiren Eroğlu, "Ama biz de güçlü bir takımız. Oyuncularımızla hazırlıklarımız en iyi şekilde devam ediyor." ifadesini kullandı.

        Ligdeki 8 takımın sezonu ilk 2'de tamamlamak istediğine dikkati çeken Eroğlu, "Yukarıda olan takımlar avantajlı gibi görünüyor ama bu lig, çok enteresan bir lig. Arada bir iki maçlık fark var. Karşılıklı oynanacak maçlar önemli. Bu lig ikinci yarı çok daha zor oluyor. Puan kayıpları daha fazla olabiliyor. Yani her takım yukarıya yakın." diye konuştu.

        Eroğlu, Oğuz Gürbulak'ın sakatlığının devam ettiğini, Geraldo'nun ise sakatlığının zaman zaman nüksettiğini ve sağlık durumu yüzde 100 iyi olduğunda takımda görev alabileceğini kaydetti.

        - "Kadromuza 4-5 oyuncu katmayı planlıyoruz"

        Eroğlu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 45'er gün ceza alan futbolcuları Kadir Seven ve Üzeyir Ergün'ün cezalarını tamamlayarak takıma katıldığına işaret ederek, birkaç oyuncuları da şubat ayında takıma dönünce kadro derinliğinin artacağını söyledi.

        Transfer listesini hazırladıklarına dikkati çeken Eroğlu, "Kadromuza 4-5 oyuncu katmayı planlıyoruz. Mevki anlamında istediklerimiz var ama kolay değil. Amacımız takıma katkı sağlayacak, şampiyonluk yolunda takıma performans anlamında en yüksek katkıyı sağlayacak oyuncuları katmak." açıklamasında bulundu.

        - Samudio: "Hocamızın getirdiği mental başarıyı da sahaya yansıtıyoruz"

        Takımın tecrübeli futbolcularından Braian Samudio ise Erzurumspor FK ile seyir zevki yüksek bir maç oynamayı beklediğini dile getirdi.

        Şehre, lige ve kulübe adaptasyon sürecini tamamladığını, son haftalarda kendisini çok iyi hissettiğini ve performansından memnun olduğunu belirten Samudio, son maçta da takım olarak kalitelerini gösterdiklerini düşündüğünü söyledi.

        Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun göreve gelmesinden itibaren takımın değişim gösterdiğinin altını çizen Samudio, şunları kaydetti:

        "Hüseyin hocamız çok tecrübeli, profesyonel, bu ligi çok iyi biliyor. Hüseyin hoca Avrupa liglerine de hakim olduğu için burada yabancı olarak çok sıkıntı çekmiyoruz. Hüseyin hoca geldiğinden beri daha planlı bir sistemimiz, daha akıcı oyunumuz, opsiyonlarımız var. Takıma bir mentalite oluşturmaya çalışıyor. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Hocamızın getirdiği mental başarıyı da sahaya yansıtıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

