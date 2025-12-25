Türk Kızılay Alaca'da öğrenci ve ailelere yardım ulaştırdı

Türk Kızılay Alaca Şubesince bir köy okulundaki öğrencilere kıyafet, ailelere de gıda yardımı yapıldı.

Kızılay Alaca Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazipaşa köyündeki Ceritler İlkokulu'nu ziyaret eden Kızılay görevlileri, öğrencilerle bir araya geldi.

Burada öğrencilere kıyafet yardımı yapan görevliler, köydeki ihtiyaç sahibi ailelere de gıda yardımı gerçekleştirdi.

Kızılay Alaca Şube Başkanı Akif Yurt, bu tür çalışmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, benzer yardım faaliyetlerinin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini ifade etti.