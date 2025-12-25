Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Türk Kızılay Alaca'da öğrenci ve ailelere yardım ulaştırdı

        Türk Kızılay Alaca Şubesince bir köy okulundaki öğrencilere kıyafet, ailelere de gıda yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 17:29 Güncelleme: 25.12.2025 - 17:29
        Türk Kızılay Alaca'da öğrenci ve ailelere yardım ulaştırdı
        Türk Kızılay Alaca Şubesince bir köy okulundaki öğrencilere kıyafet, ailelere de gıda yardımı yapıldı.

        Kızılay Alaca Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazipaşa köyündeki Ceritler İlkokulu'nu ziyaret eden Kızılay görevlileri, öğrencilerle bir araya geldi.

        Burada öğrencilere kıyafet yardımı yapan görevliler, köydeki ihtiyaç sahibi ailelere de gıda yardımı gerçekleştirdi.

        Kızılay Alaca Şube Başkanı Akif Yurt, bu tür çalışmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, benzer yardım faaliyetlerinin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

