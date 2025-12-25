Çorum'da Karayolları personeline güvenli sürüş eğitimi verildi
Çorum'da Karayolları 73. Şube Şefliği personeline kış aylarında güvenli sürüş eğitimi verildi.
Karayolları 73. Şube Şefliğinde düzenlenen eğitimde, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, personele kış aylarında güvenli sürüş teknikleri, alınması gereken tedbirler, kırmızı ışık, kavşaklarda geçiş önceliği gibi konularda bilgi verildi.
Eğitimde ayrıca araç kullanırken cep telefonu kullanılmanın neden olabileceği olumsuz sonuçlar da Karayolları personeline anlatıldı.
