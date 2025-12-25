Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da Karayolları personeline güvenli sürüş eğitimi verildi

        Çorum'da Karayolları 73. Şube Şefliği personeline kış aylarında güvenli sürüş eğitimi verildi.

        25.12.2025 - 15:26
        Çorum'da Karayolları personeline güvenli sürüş eğitimi verildi
        Çorum'da Karayolları 73. Şube Şefliği personeline kış aylarında güvenli sürüş eğitimi verildi.

        Karayolları 73. Şube Şefliğinde düzenlenen eğitimde, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, personele kış aylarında güvenli sürüş teknikleri, alınması gereken tedbirler, kırmızı ışık, kavşaklarda geçiş önceliği gibi konularda bilgi verildi.

        Eğitimde ayrıca araç kullanırken cep telefonu kullanılmanın neden olabileceği olumsuz sonuçlar da Karayolları personeline anlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

