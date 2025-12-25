Çorum'da "Hitit'ten Yeşeren Umutlar Projesi" sona erdi

Çorum'da, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen "Hitit'ten Yeşeren Umutlar Projesi" sona erdi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğünce, çocuk ve gençlerin toplumsal hayata kazandırılması amacıyla yürütülen proje için kapanış programı yapıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Hitit'te Yeşeren Umutlar Projesi'nin, çocuk ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesimine dokunan önemli bir sosyal sorumluluk çalışması olduğunu söyledi.

Bu tür projelerin kamu kurumları arasındaki işbirliği kültürünü güçlendirdiğini belirten Çalgan, vatandaşın desteğini almayan hiçbir kurumun kendisinden beklenen hizmeti istenilen ölçüde sunamayacağını vurguladı.

Bu kapsamda emniyet teşkilatının 150 yılı aşkın süredir devlete ve millete fedakarca hizmet ettiğini dile getiren Çalgan, emniyet mensuplarının, toplumla kurduğu güçlü bağ sayesinde vatandaşın takdirini kazandığını ifade etti.

Çalgan, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Hitit'ten Yeşeren Umutlar Projesi" ile yaklaşık 17 bin 500 kişiye ulaşıldığını kaydetti. Proje ile çocukların ve gençlerin hayatlarına dokunulduğunu vurgulayan Çalgan, emniyet teşkilatına bakışlarında olumlu bir farkındalık oluşturulduğunu sözlerine ekledi. İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ise polisin temel amacının bireylerin hak ve özgürlüklerini korku ve endişeden uzak, güven ortamı içerisinde kullanabilmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Polisiye hizmetlerin yalnızca suç sonrası müdahalelerle sınırlı kalmaması gerektiğinin altını çizen Pehlivan, "Genel güvenlik hizmetleri ve suçla mücadele çok yönlü ve bütüncül bir anlayışla yürütülmelidir. Bu anlayışın en önemli unsurlarından biri toplum destekli polislik hizmetleridir." dedi. Toplum destekli polislik hizmetlerinin toplumun güvenlik taleplerine göre şekillenen çağdaş bir yaklaşım olduğunu ifade eden Pehlivan, bu anlayışın toplumsal sorunlara odaklanan ve çözüm sürecine tüm paydaşları dahil eden bir yapı sunduğunu dile getirdi.

Hitit'ten Yeşeren Umutlar Projesi'nin, Emniyet Genel Müdürlüğü Proje Değerlendirme Kurulu tarafından 531 bin 200 lira bütçe ile desteklendiğini aktaran Pehlivan, proje kapsamında 2 bin 540 çocuk ve gence yönelik bilgisayar tamir, bakım ve onarım, robotik kodlama, yüzme, müzik, enstrüman, yaratıcı drama ve İngilizce kursları düzenlendiğini, ayrıca Alacahöyük ve Hattuşa gezileri ile doğa yürüyüşü etkinlikleri yapıldığını söyledi. Pehlivan, ayrıca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğiyle 2 bin öğrenciye yönelik afet bilinci eğitimi düzenlendiğini, 10 bin çocuk ve gence ise polislik mesleği, güvenli internet kullanımı, dolandırıcılıkla mücadele, KADES, HAYDİ, UYUMA uygulamaları ve 112 Acil Çağrı Hattı konularında bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildiğini anlattı. Proje kapsamında yapılan anket çalışmalarıyla elde edilen veriler doğrultusunda öğrenciler, aileleri ve eğitsel çevreleri dahil olmak üzere yaklaşık 17 bin 750 kişiye ulaşıldığını kaydeden Pehlivan, projeye destek veren kurumlara, eğitimcilere, ailelere ve emniyet personeline teşekkür etti.