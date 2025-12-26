Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da kapalı olan hayvan pazarları 29 Aralık'ta yeniden açılacak

        Çorum'da bir süredir kapalı bulunan ruhsatlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarlarının 29 Aralık'ta yeniden açılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 14:24 Güncelleme: 26.12.2025 - 14:26
        Çorum'da kapalı olan hayvan pazarları 29 Aralık'ta yeniden açılacak
        Çorum'da bir süredir kapalı bulunan ruhsatlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarlarının 29 Aralık'ta yeniden açılacağı bildirildi.

        Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte bir süredir tedbir amaçlı olarak kapalı bulunan ruhsatlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarlarının Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı doğrultusunda 29 Aralık Pazartesi günü itibarıyla yeniden faaliyete geçeceği belirtildi.

        Hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve halk sağlığının güvence altına alınması amacıyla kapalı olan hayvan pazarlarının değerlendirme sonucunda kontrollü şekilde yeniden hizmete açılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, pazarlara giriş yapacak hayvanların küpe, pasaport ve sevk belgelerinin eksiksiz olması gerektiği, aşıları ve sağlık kontrolleri tamamlanmamış hayvanların girişine izin verilmeyeceği ifade edildi.

        Pazar alanlarında biyogüvenlik kuralları ile resmi talimatlara uyulmasının önemine dikkati çekilen açıklamada, tüm paydaşların sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin önem taşıdığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

