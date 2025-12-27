Habertürk
        Çorum FK, yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak

        Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        27.12.2025 - 10:16
        Çorum FK, yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak
        Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.

        Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Oğuz Gürbulak'ın maçta forma giymesi beklenmiyor.

        Ligde 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 32 puan toplayan 5. sıradaki Çorum FK, Erzurumspor FK'yi yenerek sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmak istiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

