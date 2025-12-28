Habertürk
        Çorum'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Giriş: 28.12.2025 - 21:29 Güncelleme: 28.12.2025 - 21:29
        Çorum'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        İbrahim Kökdere'den (81) bir süredir haber alamayan şehir dışındaki yakınları, komşularını arayarak Gölbaşı Mahallesi'ndeki evi kontrol etmelerini istedi.

        Bahçeye giren komşuları, Kökdere'yi evin girişinde yerde hareketsiz yatarken buldu.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kökdere'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İlk incelemede her hangi kesi ya da darp izine rastlanmayan Kökdere'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

