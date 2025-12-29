Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da trafik kazasında yaralanan kişi hastanede vefat etti

        Çorum'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 54 yaşındaki kadın hastanede yaşamını yitirdi.

        29.12.2025 - 14:57
        Çevreyolu Bulvarı Binevler Köprüsü altında 3 aracın çarpıştığı kazada yaralanan Hanife Atıcı, kazanın ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sürücüler Kerem B. ile Mustafa A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Çorum'da dün Kerem B. ile Mustafa A'nın kullandığı otomobiller ile Şahin A'nın kullandığı hafif ticari araç, Çevreyolu Bulvarı Binevler Köprüsü altında çarpışmış, kazada yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

        Kaza nedeniyle Çevreyolu Bulvarı Ankara istikameti bir süre trafiğe kapalı kalmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

