Çorum'da trafik kazasında yaralanan kişi hastanede vefat etti

Çorum'da dün Kerem B. ile Mustafa A'nın kullandığı otomobiller ile Şahin A'nın kullandığı hafif ticari araç, Çevreyolu Bulvarı Binevler Köprüsü altında çarpışmış, kazada yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Sürücüler Kerem B. ile Mustafa A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çevreyolu Bulvarı Binevler Köprüsü altında 3 aracın çarpıştığı kazada yaralanan Hanife Atıcı, kazanın ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

