        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Balonlar, kampanyası tamamlanan SMA'lı Ege için uçuruldu

        Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan Yasemin ve Hasan Bostancı çiftinin SMA Tip 2 hastası 3,5 yaşındaki çocukları Ege için yürütülen yardım kampanyası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 19:38 Güncelleme: 28.09.2025 - 19:46
        Balonlar, kampanyası tamamlanan SMA'lı Ege için uçuruldu
        Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşayan Yasemin ve Hasan Bostancı çiftinin SMA Tip 2 hastası 3,5 yaşındaki çocukları Ege için yürütülen yardım kampanyası sona erdi.

        Kampanya kapsamında 1 milyon 849 bin dolar toplandı. Kampanyanın bitişi dolayısıyla ilçede balon uçurma etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte ilk olarak yerel sanatçılar sahne aldı, ardından gökyüzüne balonlar bırakıldı.

        Programa, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkan Vekili Bekir Atak, Ege’nin ailesi, SMA hastası diğer bebeklerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

