Çorum FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de Tahsin Tam'dan boşalan teknik direktörlük görevine Serkan Özbalta getirildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de Tahsin Tam'dan boşalan teknik direktörlük görevine Serkan Özbalta getirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Özbalta ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezonlarda Keçiörengücü, Manisa Futbol Kulübü, Altay ve Atakaş Hatayspor'u çalıştıran, bu sezon da Sakaryaspor'da görev yapan, Keçiörengücü ve Manisa Futbol Kulübü'nde de şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör sayın Serkan Özbalta ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Tüm camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
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