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        Çorum'da bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı

        Çorum'da bir kişi tanımadığı kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 21:30 Güncelleme: 07.02.2024 - 21:37
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        Çorum'da bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı
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        Çorum’da bir kişi tanımadığı kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

        Deniz C.E. (21), bir arkadaşı ile Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde yürüdüğü esnada tanımadıkları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

        Yaralı genç olay yerinden kaçarak Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir iş yerine sığındı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Deniz C.E, polise verdiği ifadede saldırganın "Ne bakıyorsun" dedikten sonra kendisini bıçakla yaraladığını söyledi.

        Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Öte yandan yaralı gencin bir iş yerine sığındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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