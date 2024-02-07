Çorum'da bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı

Öte yandan yaralı gencin bir iş yerine sığındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Deniz C.E, polise verdiği ifadede saldırganın "Ne bakıyorsun" dedikten sonra kendisini bıçakla yaraladığını söyledi.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç olay yerinden kaçarak Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir iş yerine sığındı.

Deniz C.E. (21), bir arkadaşı ile Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde yürüdüğü esnada tanımadıkları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

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