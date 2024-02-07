CHP'nin Çorum Belediye Başkan Adayı Çöphüseyinoğlu, kamuoyuna tanıtıldı

Toplantıda CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar da konuşmalarında, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Çorum'u 30 yıl aradan sonra yeniden sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla buluşturacaklarını kaydetti.

Çöphüseyinoğlu, Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Çorum'da sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getireceğini söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.