CHP'nin Çorum Belediye Başkan Adayı Çöphüseyinoğlu, kamuoyuna tanıtıldı
CHP'nin Çorum Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, kamuoyuna tanıtıldı.
CHP'nin Çorum Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, kamuoyuna tanıtıldı.
Çöphüseyinoğlu, Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Çorum'da sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getireceğini söyledi.
Belediye başkanı seçilmesi durumunda hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında bilgi veren Çöphüseyinoğlu, Çorum'un yaşanabilir iller sıralamasında 60'ıncı sırada yer aldığını, sıralamada yükselmesini sağlayacak çalışmalar yapacağını kaydetti.
Toplantıda CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar da konuşmalarında, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Çorum'u 30 yıl aradan sonra yeniden sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla buluşturacaklarını kaydetti.
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