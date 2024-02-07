Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        3 yaşındaki çocuğun ölümünde anne ve erkek arkadaşına beraat

        ÇORUM´da 3 yaşındaki erkek çocuğu R.E.Ş´nin şüpheli görülen ölümü sonrası `Nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar´ suçlarından tutuksuz yargılanan annesi Z. B. Y. ve erkek arkadaşı B.Ç. hakkında üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:38 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 yaşındaki çocuğun ölümünde anne ve erkek arkadaşına beraat
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM´da 3 yaşındaki erkek çocuğu R.E.Ş´nin şüpheli görülen ölümü sonrası `Nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar´ suçlarından tutuksuz yargılanan annesi Z. B. Y. ve erkek arkadaşı B.Ç. hakkında üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

        Olay 10 Ekim 2020'de  meydana geldi. R.E.Ş., annesi Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç. tarafından kalp rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. R.E.Ş. burada yapılan müdahalelere kurtarılamadı. Çocuğun cinsel istismara maruz kalmış olabileceği şüphesi üzerine polise haber verildi. Çocuğun annesi Z.B.Y. ile erkek arkadaşı B.Ç. gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Z.B.Y. ve B.Ç., çıkarıldıkları mahkemece 'Nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.

        ANNE VE ERKEK ARKADAŞI SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

        Z.B.Y. savcılıktaki ifadesinde  "Oğlum doğuştan kalp hastasıdır. Sık sık hastaneye götürüyoruz. Hatta İstanbul´da tedavi gördü. Ayrıca koronavirüs nedeniyle de ben eve hiçbir zaman misafir almadım. Oğlum öldüğü gün kabızdı ayrıca oğlumun kanaması olsa ben görürdüm. O gün oğlumun altını ben değiştirdim. Öyle bir bulgu olsa ben de mutlaka fark ederdim. Oğlumu doğduğu günden bu yana hastalığı nedeniyle de yanından hiçbir zaman ayrılmadım. İstismar olayını kabul etmiyorum" dedi.

        EVE BİRİLERİ GİRMİŞ OLABİLİR!

        B.Ç. ise "Çocuk kalp hastası olduğu için fenalaşmıştı. O gün hastaneye götürdük. Hastanede serum takmışlar. Aslında biz çocuğu İstanbul´a götürmek istedik, çünkü bugüne kadar tüm tedavileri orada yapılmıştı. O gün buradaki hastanede yatmasını istemedim. Doktor ise `Bu çocuğu götürmeyin yolda çocuğu kaybedebilirsiniz´ dedi. Pandemi dolayısıyla eve zaten hiç misafir almıyorduk, enfeksiyon kapma riski oldukça fazlaydı. İstismar olayını bilmiyorum. Eve herhangi birileri girmiş olabilir" dedi.

        TUTUKSUZ YARGILANMAK İÇİN SERBEST BIRAKILDILAR

        Gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra 10 ay hapis yatan anne ve erkek arkadaşı, Adli Tıp, 1´inci İhtisas Kurulu´nun raporu ile kesin ölüm sebebinin, doğumsal kaynaklı kalp hastalığı ile gelişen komplikasyonları sonucu gerçekleştiğinin ve ölen kişinin cinsel istismara maruz kaldığına yönelik tıbbi deliller elde edilemediği yönünde hazırlanan rapor sonrası, kaldıkları cezaevinden 11 Kasım 2021'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        DOSYA 1.İNCİ AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

        Anne Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç., Çorum 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde 4 celse görülen davaya katılarak tutuksuz yargılandı. Z.B.Y. ve B.Ç., katıldıkları duruşmalarda üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini söylerken, Adli Tıp Kurumu ve 1 İhtisas Kurulu´nun Üst Kurulu tarafından mahkemeye ulaşan raporda, sanıkların atılı suçu işlediklerine dair delil olmadığı gerekçe gösterilerek, sanıkların beraatına karar verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Wilders Hollanda Başbakanı olabilecek mi?
        Wilders Hollanda Başbakanı olabilecek mi?
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"

        Benzer Haberler

        Kargı'da çiftçilere 1400 zeytin fidanı dağıtıldı
        Kargı'da çiftçilere 1400 zeytin fidanı dağıtıldı
        Oğuzlar'ın ekili arazilerinde fare popülasyonu kontrol edildi
        Oğuzlar'ın ekili arazilerinde fare popülasyonu kontrol edildi
        Çorum'da jandarma ekipleri çocukları bağımlılık ve çevre konularında bilgil...
        Çorum'da jandarma ekipleri çocukları bağımlılık ve çevre konularında bilgil...
        Çorum'da 2 kişi, kendilerinden para isteyen zanlılarca bıçakla yaralandı
        Çorum'da 2 kişi, kendilerinden para isteyen zanlılarca bıçakla yaralandı
        Kömürlüklerden malzeme çalan 3 şüpheliye gözaltı (2)
        Kömürlüklerden malzeme çalan 3 şüpheliye gözaltı (2)
        Ahlatcı Çorum FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Ahlatcı Çorum FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü