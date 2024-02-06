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        Kömürlüklerden malzeme çalan 3 şüpheliye gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 23:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 23:38
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        Kömürlüklerden malzeme çalan 3 şüpheliye gözaltı (2)
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        2KİŞİ TUTUKLANDI

        Çorum'da evlerin kömürlüklerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K. ile S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. B.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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