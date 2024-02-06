Kömürlüklerden malzeme çalan 3 şüpheliye gözaltı (2)

Çorum'da evlerin kömürlüklerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K. ile S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. B.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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