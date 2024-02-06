Ahlatcı Çorum FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 9 Şubat Cuma günü evinde oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 9 Şubat Cuma günü evinde oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Çorum FK Tesisleri'nde, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve şut çalışması yaptı.
Antrenmana sakatlıktan dönen Atakan Cangöz ve Massis Gülük de katıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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