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        Ahlatcı Çorum FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 9 Şubat Cuma günü evinde oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:06 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:06
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        Ahlatcı Çorum FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 9 Şubat Cuma günü evinde oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Çorum FK Tesisleri'nde, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve şut çalışması yaptı.

        Antrenmana sakatlıktan dönen Atakan Cangöz ve Massis Gülük de katıldı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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