Laçin'de vatandaşlar telefon dolandırıcılığına karşı uyarıldı
Çorum'un Laçin ilçesinde polis, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı.
Çorum'un Laçin ilçesinde polis, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı.
Laçin İlçe Emniyet Amirliğince dolandırıcılık olaylarının önlenmesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla çalışma başlatıldı.
Emniyet birimleri, ilçede otobüs durakları, banka önleri ve kuyumcuların bulunduğu bölgelerde dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi içeren el ilanı dağıttı.
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