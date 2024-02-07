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        Oğuzlar'ın ekili arazilerinde fare popülasyonu kontrol edildi

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ekili arazilerde tarla faresi popülasyonunu tespit etmek üzere çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 13:48 Güncelleme: 07.02.2024 - 13:53
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        Oğuzlar'ın ekili arazilerinde fare popülasyonu kontrol edildi
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ekili arazilerde tarla faresi popülasyonunu tespit etmek üzere çalışma başlatıldı.

        Çiftçilerin geçen yıl tarla faresi sayısında artış olduğu yönündeki şikayetleri üzerine Oğuzlar İlçe Tarım Müdürlüğü inceleme başlattı.

        Kuruma bağlı teknik ekipler, belirtilen bölgelerde fare deliklerini belirledi.

        Ayrıca buğday çıkışını da gözlemleyen ekipler, hazırlayacakları raporla ilçedeki tarla faresi popülasyonunu tespit edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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