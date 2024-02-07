Oğuzlar'ın ekili arazilerinde fare popülasyonu kontrol edildi
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ekili arazilerde tarla faresi popülasyonunu tespit etmek üzere çalışma başlatıldı.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ekili arazilerde tarla faresi popülasyonunu tespit etmek üzere çalışma başlatıldı.
Çiftçilerin geçen yıl tarla faresi sayısında artış olduğu yönündeki şikayetleri üzerine Oğuzlar İlçe Tarım Müdürlüğü inceleme başlattı.
Kuruma bağlı teknik ekipler, belirtilen bölgelerde fare deliklerini belirledi.
Ayrıca buğday çıkışını da gözlemleyen ekipler, hazırlayacakları raporla ilçedeki tarla faresi popülasyonunu tespit edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.