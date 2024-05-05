Çorum FK-Şanlıurfaspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de yardımcı antrenör Ziya Akçeken, "Penaltıyı değerlendirebilsek farklı bir senaryo da olabilirdi." dedi.

Akçeken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bir yanda düşme hattında yer alan, diğer yanda üst sıralar için mücadele veren takımların karşılaşmalarının zorlu geçtiğini söyledi.

Maça iyi başladıklarını belirten Akçeken, "İstekli, arzulu bir oyunumuz vardı. Penaltıyı değerlendirebilsek farklı bir senaryo da olabilirdi. İkinci yarı daha istekli bir oyun oynadık. Rakibi birinci bölgesine hapsettiğimiz, pozisyonları aradığımız bir oyuna döndü. Kazanabilirdik ama bir puanın da önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Maça ilk 11'den 4-5 eksikle çıktıklarını hatırlatan Akçeken, "Genel olarak oyundan memnunuz. 4-5 eksiğimiz var, ciddi sakatlıklar ve cezalı oyuncularımız vardı. Bu da bir etken oldu. Birbirini tanıyan oyuncularla oynamak daha farklı. Belki ligin büyük yükünü o oyuncularla çektik ama bugün onların yerine oynayan oyuncular da iyi bir mücadele, iyi bir oyun ortaya koydu." ifadelerini kullandı. Akçeken, ligin son haftasında Boluspor'u yenerek ligi 3. bitirme fırsatı yakalamaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

- Şanlıurfaspor cephesi ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, maçın güzel bir atmosferde oynandığını belirterek, şunları kaydetti: "İyi bir takıma karşı oynadık. Biz de gelişim göstermiştik. İyi bir takım haline geldik. Tabii son dönemde olumsuzluklar yaşandı. Biraz fiziksel olarak da zihinsel olarak da aşağıya indik. Ama bu haftaya özel 3 tane düşme hattındaki takımın önemli maçları vardı. Adanaspor biraz avantajlıydı, Altay ile oynuyordu. Tuzla, Sakarya ile biz de burada oynadık. Hem üçüncülük mücadelesi hem de düşme mücadelesi vardı sahada. Bazen futbol kağıda sığmıyor. Alınan 1 puan, 3 puan fark etmiyor, bazen farklı şeyler oluyor. Bu haftanın en büyük sürprizi Sakarya'dan geldi. Bizi üzen bir durum oldu. Öne geçtik, koruyabilirdik, kötü bir gol yedik. Sakaryaspor'un yenilgisinden sonra bu 1 puanın çok fazla bir değeri kalmadı."