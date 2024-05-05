Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum FK-Şanlıurfaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de yardımcı antrenör Ziya Akçeken, "Penaltıyı değerlendirebilsek farklı bir senaryo da olabilirdi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 19:48 Güncelleme: 05.05.2024 - 19:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum FK-Şanlıurfaspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de yardımcı antrenör Ziya Akçeken, "Penaltıyı değerlendirebilsek farklı bir senaryo da olabilirdi." dedi.

        Akçeken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bir yanda düşme hattında yer alan, diğer yanda üst sıralar için mücadele veren takımların karşılaşmalarının zorlu geçtiğini söyledi.

        Maça iyi başladıklarını belirten Akçeken, "İstekli, arzulu bir oyunumuz vardı. Penaltıyı değerlendirebilsek farklı bir senaryo da olabilirdi. İkinci yarı daha istekli bir oyun oynadık. Rakibi birinci bölgesine hapsettiğimiz, pozisyonları aradığımız bir oyuna döndü. Kazanabilirdik ama bir puanın da önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

        Maça ilk 11'den 4-5 eksikle çıktıklarını hatırlatan Akçeken, "Genel olarak oyundan memnunuz. 4-5 eksiğimiz var, ciddi sakatlıklar ve cezalı oyuncularımız vardı. Bu da bir etken oldu. Birbirini tanıyan oyuncularla oynamak daha farklı. Belki ligin büyük yükünü o oyuncularla çektik ama bugün onların yerine oynayan oyuncular da iyi bir mücadele, iyi bir oyun ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

        Akçeken, ligin son haftasında Boluspor'u yenerek ligi 3. bitirme fırsatı yakalamaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

        - Şanlıurfaspor cephesi

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, maçın güzel bir atmosferde oynandığını belirterek, şunları kaydetti:

        "İyi bir takıma karşı oynadık. Biz de gelişim göstermiştik. İyi bir takım haline geldik. Tabii son dönemde olumsuzluklar yaşandı. Biraz fiziksel olarak da zihinsel olarak da aşağıya indik. Ama bu haftaya özel 3 tane düşme hattındaki takımın önemli maçları vardı. Adanaspor biraz avantajlıydı, Altay ile oynuyordu. Tuzla, Sakarya ile biz de burada oynadık. Hem üçüncülük mücadelesi hem de düşme mücadelesi vardı sahada. Bazen futbol kağıda sığmıyor. Alınan 1 puan, 3 puan fark etmiyor, bazen farklı şeyler oluyor. Bu haftanın en büyük sürprizi Sakarya'dan geldi. Bizi üzen bir durum oldu. Öne geçtik, koruyabilirdik, kötü bir gol yedik. Sakaryaspor'un yenilgisinden sonra bu 1 puanın çok fazla bir değeri kalmadı."

        Maç 1-1 iken riske girdiklerini anlatan Arslan, "Stoperleri gönderdik. Ondan sonrası 1 puan olarak göründü. Sakaryaspor'un mağlubiyetiyle avantajlıyken dezavantajlı duruma düştük. Sakaryaspor yense belki 3'üncülüğü garantiliyordu. Süper Lig yolunda en büyük avantajı Sakaryaspor elde edecekti ama bir sürpriz gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        1. Lig'de çılgın gün!
        1. Lig'de çılgın gün!
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
        Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Kadroya alınmadı, açıklama yaptı
        Kadroya alınmadı, açıklama yaptı
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        400 yıl öncede yaşıyorlar: Teknolojiyi reddeden Amish halkı
        400 yıl öncede yaşıyorlar: Teknolojiyi reddeden Amish halkı
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf

        Benzer Haberler

        Çorum'da trafoda çıkan yangın söndürüldü
        Çorum'da trafoda çıkan yangın söndürüldü
        Çorum FK - Şanlıurfaspor: 1- 1
        Çorum FK - Şanlıurfaspor: 1- 1
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Çorum'da domuz saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        Çorum'da domuz saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        Çorum'da otomobil, ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Çorum'da otomobil, ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı