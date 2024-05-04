Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 17:46 Güncelleme: 04.05.2024 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Alaca ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Cerem K. (19) idaresindeki 19 ACF 499 plakalı otomobil, Dutluca köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta bulunan Sema Nur Tosun (23) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Amedspor ve Erokspor 1. Lig'e yükseldi!
        Amedspor ve Erokspor 1. Lig'e yükseldi!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        Kim haklı?
        Kim haklı?

        Benzer Haberler

        Çorum'da binadan dökülen sıva parçaları otomobile zarar verdi
        Çorum'da binadan dökülen sıva parçaları otomobile zarar verdi
        Çorum'da, Dodurga-İskilip kara yolunda heyelan nedeniyle ikinci kez çukur o...
        Çorum'da, Dodurga-İskilip kara yolunda heyelan nedeniyle ikinci kez çukur o...
        Hitit Üniversitesinde nörolojik hastalıkları elektrik uyarısıyla tedavi ede...
        Hitit Üniversitesinde nörolojik hastalıkları elektrik uyarısıyla tedavi ede...
        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Şanlıurfaspor'u konuk edecek
        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Şanlıurfaspor'u konuk edecek
        Laçin Kaymakamı Şimşek, Manisa'nın Köprübaşı ilçesine atandı
        Laçin Kaymakamı Şimşek, Manisa'nın Köprübaşı ilçesine atandı
        Çorum'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Çorum'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı