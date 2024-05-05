Çorum FK - Şanlıurfaspor: 1- 1
STAT:Çorum ŞehirHAKEMLER: Turgut Doman, Bilal Gölen, Ali TunaÇORUM FK: Hasan Hüseyin- Kerem, Ologo, Loick Landre, Erkan, Hakan (Dk.
STAT:Çorum Şehir
HAKEMLER: Turgut Doman, Bilal Gölen, Ali Tuna
ÇORUM FK: Hasan Hüseyin- Kerem, Ologo, Loick Landre, Erkan, Hakan (Dk. 77 Sadık Arda), Nalepa, Ahmet İlhan (Dk. 66 Eren), Gökhan Karadeniz (Dk. 66 Atakan), Suat (Dk. 90 Marsis), Ahmet Sagat
ŞANLIURFASPOR: Muhammed Alperen Uysal- Semih Karadeniz, Mehmet, Ümit, Barış Kök, İshak, Dening (Dk. 77 Balde), Michel Landel (Dk. 62 Adem Eren), Amar Begic (Dk. 81 Cumali), Harris, Paixao
GOLLER: Dk. 87 Landre (Çorum FK)- Dk. 63 Paixao (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Kerem, Hakan, Nalepa (Çorum FK)
1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Çorum FK, sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.
23’üncü dakikada Landre’nin ceza sahası içinde rakibi tarafından düşürülmesinin ardından maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Hakan’ın kullandığı penaltıda kaleci Alperen gole izin vermedi.
63’üncü dakikada Dening'in şutunda kaleci Hüseyin’in çeldiği topla buluşan Paixao meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
87'nci dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Landre’nin vuruşunda top filelere gitti: 1-1.
Maçta başkada gol olmayınca mücadele 1-1 sonuçlandı.
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