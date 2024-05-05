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        Çorum FK - Şanlıurfaspor: 1- 1

        STAT:Çorum ŞehirHAKEMLER: Turgut Doman, Bilal Gölen, Ali TunaÇORUM FK: Hasan Hüseyin- Kerem, Ologo, Loick Landre, Erkan, Hakan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 19:27 Güncelleme: 05.05.2024 - 19:30
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        Çorum FK - Şanlıurfaspor: 1- 1
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        STAT:Çorum Şehir

        HAKEMLER: Turgut Doman, Bilal Gölen, Ali Tuna

        ÇORUM FK: Hasan Hüseyin- Kerem, Ologo, Loick Landre, Erkan, Hakan (Dk. 77 Sadık Arda), Nalepa, Ahmet İlhan (Dk. 66 Eren), Gökhan Karadeniz (Dk. 66 Atakan), Suat (Dk. 90 Marsis), Ahmet Sagat

        ŞANLIURFASPOR: Muhammed Alperen Uysal- Semih Karadeniz, Mehmet, Ümit, Barış Kök, İshak, Dening (Dk. 77 Balde), Michel Landel (Dk. 62 Adem Eren), Amar Begic (Dk. 81 Cumali), Harris, Paixao

        GOLLER: Dk. 87 Landre (Çorum FK)- Dk. 63 Paixao (Şanlıurfaspor)

        SARI KARTLAR: Kerem, Hakan, Nalepa (Çorum FK)

        1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Çorum FK, sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        23’üncü dakikada Landre’nin ceza sahası içinde rakibi tarafından düşürülmesinin ardından maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Hakan’ın kullandığı penaltıda kaleci Alperen gole izin vermedi.

        63’üncü dakikada Dening'in şutunda kaleci Hüseyin’in çeldiği topla buluşan Paixao meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

        87'nci dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Landre’nin vuruşunda top filelere gitti: 1-1.

        Maçta başkada gol olmayınca mücadele 1-1 sonuçlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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