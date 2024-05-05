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        Çorum'da otomobilin çarptığı anne ve oğlu yaralandı

        Çorum'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan anne ve 8 yaşındaki oğlu, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 19:54 Güncelleme: 05.05.2024 - 19:54
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        Çorum'da otomobilin çarptığı anne ve oğlu yaralandı
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        Çorum'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan anne ve 8 yaşındaki oğlu, tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 19 HK 502 plakalı otomobil, Gazi Caddesi'nden Kulaksız Sokak'a döndüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Cansu A. (37) ve oğlu A.A'ya (8) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan anne ve oğlu, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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