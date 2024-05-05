Çorum'da otomobilin çarptığı anne ve oğlu yaralandı

Yaralanan anne ve oğlu, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 19 HK 502 plakalı otomobil, Gazi Caddesi'nden Kulaksız Sokak'a döndüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Cansu A. (37) ve oğlu A.A'ya (8) çarptı.

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