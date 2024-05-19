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        Ahlatcı Çorum FK, play-off 2. tur ilk maçında yarın Bodrumspor'u konuk edecek

        Trendyol 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Bodrumspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 11:17 Güncelleme: 19.05.2024 - 11:17
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        Ahlatcı Çorum FK, play-off 2. tur ilk maçında yarın Bodrumspor'u konuk edecek
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        Trendyol 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Bodrumspor ile karşılaşacak.

        Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

        Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Müsabakanın rövanşı 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak.

        Turu geçen takım, Süper Lig'e çıkmak için play-off finalinde Sakaryaspor ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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