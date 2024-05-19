Ahlatcı Çorum FK, play-off 2. tur ilk maçında yarın Bodrumspor'u konuk edecek
Trendyol 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Bodrumspor ile karşılaşacak.
Trendyol 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Bodrumspor ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Müsabakanın rövanşı 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak.
Turu geçen takım, Süper Lig'e çıkmak için play-off finalinde Sakaryaspor ile karşılaşacak.
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