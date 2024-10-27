Çorum Ortaköy'de şeker pancarı hasadı başladı

Çorum'un Ortaköy ilçesinde çiftçilerin şeker pancarı hasadı başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bu yıl 800 dekar alanda şeker pancarı ekimi yapıldı.

Yaklaşık 7 ay önce şeker pancarı eken çiftçiler, özenle büyüttükleri mahsullerini toplamaya başladı. Kimi çiftçiler traktör ve makineler kullanarak hasat yaparken, kimileri de geleneksel yöntemlerle emeğinin karşılığını almaya çalışıyor.

Geçen yıla göre şeker pancarı ekili alanın yaklaşık yüzde 20 arttığı ilçede üreticiler, arazinin durumuna göre 1 dekardan 6-8 ton şeker pancarı elde ediyor.