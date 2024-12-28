Çorum'da huzur ve asayiş uygulamaları sürüyor

Çorum Emniyet Müdürlüğünce huzur ve asayiş uygulamalarının sürdüğü bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 20-27 Aralık'ta 97 sabit veya seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde denetim yapıldı.

26 kahvehane veya kıraathane, 21 kafe, 26 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 15 otoparkta yapılan denetimde 4 bin 27 kişinin GBT kontrolü gerçekleştirildi.