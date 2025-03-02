Çorum'da valizde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi
Çorum'da yol kontrolünde valizinde 3 bin 879 uyuşturucu hap ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Çorum'da yol kontrolünde valizinde 3 bin 879 uyuşturucu hap ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul-Çorum seferi yapan yolcu otobüsü, Hamdiköy uygulama noktasında durduruldu.
Narkotik köpeği ile otobüste yapılan kontrolde S.E'ye (17) ait valizde 3 bin 879 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.E, işlemleri için karakola götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.