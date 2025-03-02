MUHTEMEL 11'LER | Fenerbahçe'nin konuğu Onvo Antalyaspor

GÖZLER EN-NESYRI'DE

Antalyaspor'a rakip olduğu son beş Süper Lig maçını da en az 2 gol atarak kazanan Fenerbahçe'nin, Akdeniz ekibi karşısında en büyük skor tehditi Youssef En-Nesyri olacak. Son 2 ayda performansı tavan yapan Faslı santrfor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep Futbol Kulübü karşısında yaptığı 1 gol 1 asistlik skor katkısıyla kariyer rekorunu kırdı.

Bu sezon 38 maçta forma giyen En-Nesyri, 25 gol, 4 asistlik performansıyla kariyerinde en fazla gol attığı ve en fazla skor katkısı verdiği sezonu geçiriyor.