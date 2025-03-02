Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Uyuşturucu suçlamasında gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat serbest bırakıldı - Son haberler | Son dakika haberleri

        Dilan Polat ve Engin Polat serbest bırakıldı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Polat ailesi hakkında uyuşturucudan gözaltı kararı verilmişti. Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz da sosyal medya hesabından müvekkillerinin serbest bırakıldıklarını açıkladı. Horoz paylaşımında, "Müvekkillerin ev araması sonucu bir suç unsuru tespit edilememiştir. Engin Polat ve Dilan Polat ifadeleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 10:34 Güncelleme: 02.03.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polat çifti serbest bırakıldı
        ABONE OL

        Sosyal Medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarında 'uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre evlerinde yapılan aramalarda suç unsuru tespit edilmeyen Polat çifti ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğiyle ilgili yapılan ihbarlar sonucunda videoda yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından gece saatlerinde gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen 4 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda suç unsuru bulunmadı.

        REKLAM

        "BEN ARTIK YAŞAYAMIYORUM"

        Gözaltına alınmadan önce sosyal medyadan bir görüntü paylaşan Dilan Polat, "Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim. Bakın bir video çekiyorum, bunu da her yerde paylaşıyorlar. Şunu içmişler, bunu içmişler diye. Ve ben şu an öğreniyorum. Hakkımızda haber çıkmış, gözaltına alındılar diye. Ve muhtemelen gelirler. Alın götürün" dedi.

        SERBEST BIRAKILDILAR

        Dilan Polat ve eşi Engin Polat, çiftinin avukatı Sevinç Horoz sosyal medya hesabından serbest bırakıldıklarını açıkladı. Horoz paylaşımında, "Müvekkillerin ev araması sonucu bir suç unsuru tespit edilememiştir. Engin Polat ve Dilan Polat ifadeleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verdi.

        Polatlara uyuşturucudan gözaltı kararı
        Polatlara uyuşturucudan gözaltı kararı Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Dilan Polat
        #engin polat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Akşam saatlerinde sağanağa dikkat!
        Akşam saatlerinde sağanağa dikkat!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den terörsüz Türkiye açıklaması
        Bahçeli'den terörsüz Türkiye açıklaması
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Böyle bir seviye görülmedi
        Böyle bir seviye görülmedi
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        Kara Kartal 6. viteste!
        Kara Kartal 6. viteste!
        Burada iftar yapanlar ücret ödemiyor
        Burada iftar yapanlar ücret ödemiyor
        Solskjaer 10 yıl sonra ilki başardı!
        Solskjaer 10 yıl sonra ilki başardı!
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        Futbol kuralları değişiyor!
        Futbol kuralları değişiyor!
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor