Polatlara uyuşturucudan gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan bu görüntülerin ardından Polat ailesi hakkında gözaltı kararı verdi.

Karara göre, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiasına yer verildi.

Başlatılan soruşturmaya göre Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve Dilan Polat hakkında gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili olarak yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

26.02.2025 tarihinde X (Twitter) sosyal medya programından https://x.com/msngr3425/status/1894828261223670087?s=46&t=f9rTjfn5To2aI7zTGJ0kQQ uzantısıyla paylaşım yapılan bahse konu video içeriği ve yapılan benzer ihbarlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca videoda yer alan şahıslara ilişkin TCK 191 kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Video detayli bir şekilde incelendiğinde şahısların Engin POLAT, Alper Kürsat POLAT ve Hazal ERDOĞAN isimli sahislar oldugu ayrica bahse konu videoyu çeken şahsın Dilan POLAT isimli şahıs olduğu tespit edilmiş olup şahıslar hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak,Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçlarından gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacı ile gözaltı talimatı verilmiştir .