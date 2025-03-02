Çorum'da dur ihtarına uymayarak kaçan 2 kişi polis kovalamacasıyla yakalandı

Aday sürücü olduğu öğrenilen M.Y'nin ehliyeti iptal edilirken, "dur ihtarına uymamak", "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 20 bin 456 lira ceza kesildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.