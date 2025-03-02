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        Haberler Dünya Trump: ABD'ye gelen düzensiz göçmenlerin sayısı şubat ayında en düşük seviyede | Dış Haberler

        Trump: ABD'ye gelen düzensiz göçmenlerin sayısı şubat ayında en düşük seviyede

        ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve gelir gelmez mücadele başlattığı düzensiz göçmenlerin girişiyle ilgili açıklama yaptı. Trump, ülkeye giren düzensiz göçmenlerin sayısının şubat ayında en düşük seviyeye indiğini bildirdi. Yalnızca 8 bin 326 kişinin gözaltına alındığını duyuran Trump, Biden döneminde bir ayda 300 bin düzensiz göçmenin ülkeye girdiğini vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 11:04 Güncelleme: 02.03.2025 - 11:04
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        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
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        ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye girmeye çalışan düzensiz göçmenlerin sayısının şubat ayında tarihinin en düşük seviyesinde olduğunu ve 8 bin 326 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

        "EN DÜŞÜK SEVİYEDE"

        Trump, Truth Social sosyal medya hesabından düzensiz göçmen politikasına ilişkin açıklama yaptı.

        "Ofisteki ilk ayım olan şubatta ülkemize girmeye çalışan yasa dışı göçmen sayısı açık ara farkla en düşük seviyedeydi. ABD-Meksika sınırında sınır devriyelerinin gözaltına aldığı yasa dışı (göçmenlerin) sayısı yalnızca 8 bin 326'ydı." bilgisini paylaşan Trump, gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin büyük kısmının ülkeden gönderildiğini, gerekli durumlarda bazılarının yargılandığını bildirdi.

        "BIDEN DÖNEMİNDE BİR AYDA 300 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN GİRİYORDU"

        Trump, "Bu, çok az kişinin geldiği anlamına geliyor. Ülkemizin işgali sona erdi." değerlendirmesinde bulunarak, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde bir ayda 300 bin düzensiz göçmenin ülkeye girdiğini vurguladı.

        Kendi politikaları sayesinde sınırın tüm düzensiz göçmenlere kapandığını belirten Trump, "ABD'ye yasa dışı girmeye çalışan herkes ciddi cezalar alacak ve derhal sınır dışı edilecek." ifadesini kullandı.

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