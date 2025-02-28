Kargı ve İskilip ilçelerinde vatandaşlar "güvenli internet" konusunda bilgilendirildi

Ekipler ayrıca halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere afişler asarak, dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat çekti.

İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçedeki kamu kurumları ve esnafı ziyaret ederek, internet üzerinden yaşanabilecek dolandırıcılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ekipler, vatandaşlara internette tanımadıkları kişilerle sohbet etmemeleri, kişisel bilgilerini paylaşmamaları ve güvenmedikleri uygulamaları telefonlarına indirmemeleri gibi konular hakkında uyarılarda bulundu.

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