        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da ceviz bahçeleri karla kaplandı

        Türkiye'nin ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 8'inin gerçekleştiği Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ceviz bahçeleri karla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 13:41 Güncelleme: 12.01.2026 - 13:41
        Türkiye'nin ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 8'inin gerçekleştiği Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ceviz bahçeleri karla kaplandı.

        İlçede gece saatlerinde yağmur şeklinde başlayan yağış, yerini kara bıraktı.

        Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Oğuzlar ilçesindeki ceviz bahçeleri karla kaplandı.

        Kar kalınlığının bazı yerlerde 20 santimetreye kadar yükseldiği ceviz bahçelerinde güzel görüntüler oluştu.

        Öte yandan, Çorum kent merkezi ile D100 kara yolunu birbirine bağlayan Çorum-Osmancık kara yolunun Laçin ilçe merkezi çevresinde de kar etkili oldu.

        Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte kar ve karla karışık yağmurun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

