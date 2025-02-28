Çorum'da davulcular ramazan geleneğini yaşatmaya hazır

Çorum’da ramazan gelenekleri arasında önemli yeri bulunan ramazan davulcuları son provalarını yaptı.

Hürriyet Meydanı’nda bir araya gelen ramazan davulcuları Çorum Belediyesi Mehter Takımı Amiri Salih Candan eşliğinde son kez ritim ve vuruş teknikleri üzerine çalışma yaptı.

Candan, gazetecilere yaptığı açıklamada, davulcuların ramazan ayı boyunca Çorum'da vatandaşları sahura kaldıracağını söyledi.

Davulcuların hazırlıklarını tamamladığını belirten Candan, "Çorum Belediyesi olarak davulcularımızı bir araya getirdik. Çorum’u 22 bölgeye ve 46 parsele ayırdık. Her bir parsele bir davulcu arkadaşımızı görevlendirdik. Arkadaşlarımız cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece saat 03.15’te sokaklara çıkacak ve ramazan boyunca görevlerini yapacaklar." dedi.

Ramazan davulcularının vatandaşlardan bahşiş toplamasının yasak olduğunu dile getiren Candan, davulcuların giderlerinin tamamının Çorum Belediyesi tarafından karşılanacağını kaydetti.

Davulcular, Hürriyet Parkı önünde yapılan fotoğraf çekiminin ardından ramazan öncesi geleneksel hale gelen Çorum Halayı çekti.