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        Çorum'da davulcular ramazan geleneğini yaşatmaya hazır

        Çorum'da ramazan gelenekleri arasında önemli yeri bulunan ramazan davulcuları son provalarını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 18:40 Güncelleme: 28.02.2025 - 18:40
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        Çorum'da davulcular ramazan geleneğini yaşatmaya hazır
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        Çorum’da ramazan gelenekleri arasında önemli yeri bulunan ramazan davulcuları son provalarını yaptı.

        Hürriyet Meydanı’nda bir araya gelen ramazan davulcuları Çorum Belediyesi Mehter Takımı Amiri Salih Candan eşliğinde son kez ritim ve vuruş teknikleri üzerine çalışma yaptı.

        Candan, gazetecilere yaptığı açıklamada, davulcuların ramazan ayı boyunca Çorum'da vatandaşları sahura kaldıracağını söyledi.

        Davulcuların hazırlıklarını tamamladığını belirten Candan, "Çorum Belediyesi olarak davulcularımızı bir araya getirdik. Çorum’u 22 bölgeye ve 46 parsele ayırdık. Her bir parsele bir davulcu arkadaşımızı görevlendirdik. Arkadaşlarımız cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece saat 03.15’te sokaklara çıkacak ve ramazan boyunca görevlerini yapacaklar." dedi.

        Ramazan davulcularının vatandaşlardan bahşiş toplamasının yasak olduğunu dile getiren Candan, davulcuların giderlerinin tamamının Çorum Belediyesi tarafından karşılanacağını kaydetti.

        Davulcular, Hürriyet Parkı önünde yapılan fotoğraf çekiminin ardından ramazan öncesi geleneksel hale gelen Çorum Halayı çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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