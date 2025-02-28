Demet Şener'den eski eşi İbrahim Kutluay'a 'şov' göndermesi

Emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay, haftanın belirli günlerinde Boğaziçi'nde denize giriyor.

Şener, olaylı bir şekilde boşandığı İbrahim Kutluay’ın görüntülerinin hatırlatılması üzerine; "Görmemek ne mümkün? Her yerde gördük. Ben kendisini tanıdığım için pek şaşırmıyorum" dedi.

Çift, 2005 – 2018 yılları arasında evlilik yaşamış ve Ömer ile İrem adında ijki çocukları dünyaya gelmişti.

Ünlü model, "Siz böyle bir meydan okur muydunuz?" sorusuna; "Kimseye bir şey ispatlayacak halim yok. Canım isterse, o an şartlar onu gerektiriyorsa yaparım ama şov olsun diye hiçbir şey yapacağımı düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Demet Şener dört yıldır birlikte olduğu Tolga Arman sevgilisi hakkında, "Mükemmel insan diyeceğim ama yani çok düzgün biri, o yüzden o da çok dengeli. Saygı ve sevgi çerçevesinde iyi giden birlikteliğim var. Bu saatten sonra aradığımız tek şey huzur. Fazla göz önünde değiliz tercihen ama keyifliyiz" ifadelerini kullandı.