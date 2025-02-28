Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Iğdır FK'ye konuk olacak

Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Geraldo ve Ahmethan Köse ile kart cezalıları Ferhat Yazgan ve Suat Kaya, Iğdır FK maçında forma giyemeyecek.

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