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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Iğdır FK'ye konuk olacak

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:23 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:23
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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Iğdır FK'ye konuk olacak
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak.

        Iğdır Şehir Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Süleyman Bahadır yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Geraldo ve Ahmethan Köse ile kart cezalıları Ferhat Yazgan ve Suat Kaya, Iğdır FK maçında forma giyemeyecek.

        Çorum FK, ligde 39 puanla 7'nci, Iğdır FK ise 33 puanla 17. sırada bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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