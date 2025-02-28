Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Iğdır FK'ye konuk olacak
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak.
Iğdır Şehir Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Süleyman Bahadır yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Geraldo ve Ahmethan Köse ile kart cezalıları Ferhat Yazgan ve Suat Kaya, Iğdır FK maçında forma giyemeyecek.
Çorum FK, ligde 39 puanla 7'nci, Iğdır FK ise 33 puanla 17. sırada bulunuyor.
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