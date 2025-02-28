Çorum'da elektrikli battaniyeden çıkan yangına müdahale eden 2 kişi dumandan etkilendi
Çorum'da elektrikli battaniyeden çıkan yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Çorum’da elektrikli battaniyeden çıkan yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 23. Sokak'ta C.Ö'ye ait evde elektrikli battaniyeden kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.
Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, ev sakinlerince söndürülen yangının ardından soğutma çalışması yaptı.
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