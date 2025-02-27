Çorum'da tavuk kümesine giren vaşak yakalandı
Çorum'un Bayat ilçesinde tavuk kümesinde yakalanan vaşak koruma altına alındı.
Çorum'un Bayat ilçesinde tavuk kümesinde yakalanan vaşak koruma altına alındı.
Vaşağın Yatukcu Mahallesi'ndeki tavuk kümesine girdiğini görenler, Bayat Belediyesinden yardım istedi.
Bayat Belediyesi itfaiye ekiplerince kümesten çıkarılan vaşak, kafeste koruma altına alındı.
İtfaiye ekiplerince beslenen vaşağın yarın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.
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